Esplode bombola Gpl: donna ustionata e casa scoperchiata

SAN BENEDETTO – Paura ieri in una casa di San Benedetto, dove è esplosa una bombola di gas Gpl. Una donna ricoverata in ospedaleGiunti sul posto i vigili del fuoco si sono trovati di fronte uno scenario agghiacciante con la casa scoperchiata: l’esplosione infatti ha divelto il tetto dell’abitazione. La zona è stata messa in sicurezza. Una donna è stata portata all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto con ustioni di primo e secondo grado in varie parti del corpo.