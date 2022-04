Tutto esaurito in Riviera, gli chalet pronti solo oggi. L’assessore Campanelli: «Fino all’estate ogni weekend sarà festa»

SAN BENEDETTO - Sarà che più volte è stato già ripetuto quest’anno «i turisti saranno prevalentemente locali» ma qualcuno deve aver preso alla lettera la faccenda e ha tirato a lucido la propria struttura per quelli dell’ultimo minuto in arrivo oggi e domani. Ignorando, magari auto con targa belga avvistate in città e molti provenienti dal Nord Italia e dal Lazio.

Comunque il tutto esaurito sulla Riviera si registra con buona pace di chi avessa avuto l’idea di arrivare venerdì quando ha trovato aperti solo i locali storici. Si rifarà, si spera, prossimamente quando anche l’amministrazione ha preparato un bel pacchetto di eventi per movimentare la città e accogliere i villeggianti che storicamente in questi gironi, saggiano i luoghi per decidere poi dove prenotare per l’estate.



«Siamo arrivati finalmente alle feste pasquali - dice l’assessore al turismo Cinzia Campanelli - e, dopo il lungo periodo condizionato dell’epidemia di Covid c’è grande desiderio di un primo assaggio di relax e vacanza. Molte delle strutture ricettive, in questo week end di Pasqua, sono già pronte ad accogliere i primi turisti provenienti da zone vicine e lontane che vogliono trascorrere le prime giornate al mare sperando in un meteo favorevole: è, questa, la fase dell’anno in cui si potrebbe decidere la vacanza estiva. Così da domani per tutti i fine settimana che ci separano alla stagione calda sono previsti una serie di piccole e grandi manifestazioni sportive, culturali di intrattenimento e svago con un’offerta di cui possono godere bambini, ragazzi e adulti».



Alcune delle più importanti sono il campionato Triathlon e la Gran Fondo. Il 25 aprile poi il centro cittadino sarà animato da una Marching street band a cura degli Sbandati e ad inizio giugno come festa di inizio estate «proporremo in piazza Giorgini tre serate musicali di gruppi locali che sarebbero dovuti esibirsi durante le festività del Capodanno. E’ solo un assaggio di quello che sarà proposto dal nostro cartellone estivo e sul quale stiamo lavorando insieme agli assessori alla cultura e al commercio. A fine agosto - chiude Campanelli - lanceremo un nuovo evento musicale, San.B Sound che quest’anno vedrà Tommaso Paradiso, Franco 126, Capoplaza ed altri artisti che presto annunceremo».

