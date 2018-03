Poliziotti, carabinieri e vigili per sgomberare un alloggio occupato abusivamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Momenti concitati questa mattina nel quartiere Agraria. Polizia, carabinieri e vigili urbani sono intervenuti in via Gronchi per effettuare lo sgombero di un alloggio popolare occupato da oltre un mese da una donna con i suoi quattro figli. La donna ha occupato abusivamente all’inizio del mese di febbraio, un appartamento al quarto piano di una delle palazzine. L’Erap aveva comunicato la vicenda alla procura della Repubblica ed oggi è scattato il blitz. “Stiamo dialogando con il Comune - spiega l'avvocato Petracci - per trovare una soluzione temporanea”. La donna ha quattro figli di cui solo una è maggiorenne. Dopo due ore di trattative le forze dell’ordine sono riuscite a convincere la donna a lasciare l’abitazione che è stata posta sotto sequestro. Si trasferirà, insieme ai figli, a casa del marito.