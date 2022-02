Allarme al Pronto soccorso, rescisso il contratto con la cooperativa che doveva garantire i turni per "gravi inadempienze": ecco quali

SAN BENEDETTO - È una vera e propria tegola quella caduta tra capo e collo dell’Area vasta la cui direzione sanitaria si è vista costretta e rescindere il contratto con la cooperativa che si occupa del servizio di assistenza medica interna del Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.



Il provvedimento choc

La decisione è arrivata nelle ultime ore ed è stata ufficializzata sotto forma di determina firmata dal direttore dell’Area vasta 5 Massimo Esposito. Nel documento si parla di «gravi inadempienze contrattuali» nella determina con la quale il direttore di Area vasta 5 Massimo Esposito ha stabilito la risoluzione del contratto con una cooperativa sociale che si occupava del servizio di assistenza medica interna, per le esigenze di continuità assistenziale, presso il Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto.



Notturni e festivi

L’allegato alla determina, che motiva la risoluzione del contratto, parla in particolar modo della «reiterata mancanza di copertura dei turni notturni e festivi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Benedetto» e cita sette documenti protocollati tra i mesi di gennaio e febbraio 2022.



Il caso degli specialisti

Il documento, firmato dal responsabile del procedimento, dottor Pierino Maurizi, parla di «mancata copertura dei turni» ma parla anche del fatto che «sono stati inseriti in turno medici non specialisti, che hanno preso in carico solo casi di bassa complessità e senza approfondimento diagnostico delle patologie prese in carico, nonostante in sede di offerta la stessa Cooperativa avesse presentato un elenco di 20 professionisti medici specialisti, in possesso della richiesta specializzazione o esperienza nella Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza». Sempre il responsabile del procedimento afferma di essere stato «costantemente informato sul pessimo andamento dell’appalto e di aver contestato gli addebiti alla cooperativa sociale, richiedendo la presentazione delle proprie controdeduzioni». In tutto questo tourbillon di comunicazioni era anche arrivato il primo provvedimento della stazione appaltante che ha diffidato, con la cooperativa sociale in questione a porre in essere ogni adempimento organizzativo e programmatorio finalizzato a rendere costante e continuativo il servizio di copertura dei turni medici che, secondo le precise disposizioni contrattuali, «deve essere indefettibilmente reso».



Lo scoglio Covid

Inoltre «i professionisti della Cooperativa si sono rifiutati di trattare pazienti positivi al Covid 19 o sospetti positivi, nonostante tra gli scopi dell’affidamento ci sia proprio far fronte all’emergenza Covid in corso». Applicata pure una penale di 2mila euro «per la rilevante entità e frequenza dei disservizi e delle inadempienze di cui si è reso autore l’appaltatore».

