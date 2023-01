SAN BENEDETTO - Si fa sempre più problematica la situazione dei senzatetto che continuano, malgrado abbiano avuto offerte di soluzioni alternative, a stazionare all’esterno dell’ex cinema Delle Palme. Negli ultimi giorni è spuntata anche una tenda di fronte alla vetrata di accesso alla struttura tra via Gramsci e la stazione.

In questi giorni sono in tre a trascorrere le notti all’adiaccio in cima alle scale che conducono all’ingresso dell’ex cinema mentre si susseguono gli interventi della polizia locale che continua a presentarsi sul posto per scoraggiare quelle persone a rischiare così tanto trascorrendo la notte al freddo. Si tratta purtroppo di una situazione di stallo perché associazioni e Comune hanno offerto a quelle persone, quasi tutte di origini romene, la possibilità di poter dormire, almeno per i mesi invernali, al coperto ma nessuno di loro ha voluto accettare quell’offerta.



Il tutto mentre il Comune si appresta a dare il via al progetto per la realizzazione di una Stazione di Posta, cioè di un centro di servizi dedicato alle persone senzatetto. È uno dei progetti dell’Ambito Territoriale Sociale - Ats 21 che ha lanciato sei nuovi piani , sviluppati in collaborazione con tutti gli Ambiti Territoriali Sociali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, per il potenziamento di diversi settori della rete di assistenza sociale. I progetti hanno un importo complessivo di 2,4 milioni di euro e due di questi interesseranno specificamente il territorio di San Benedetto. L’altro riguarda invece la realizzazione di un appaartamento destinato a ospitare persone con disabilità nel periodo “dopo di noi”. Ciascun progetto è finanziato sia per la quota destinata alla realizzazione delle strutture, che per la quota destinata a sostenerne i costi di gestione. «L’azione coordinata tra gli Ambiti Territoriali Sociali - spiega la coordinatrice dell’Ats21 Simona Marconi - è stata fondamentale per permettere a tutti i territori interessati di beneficiare dei finanziamenti del Pnrr, senza lasciare indietro nessuno»