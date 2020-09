Emergenza blackout: questa a volta sono le vie del centro a finire al buio

SAN BENEDETTO - Ancora problemi di blackout. Dopo il lungomare, a restare al buio, è stato il centro. La notte scossa infatti i residenti della zona l'hanno trascorsa al buio. In'intera porzione del quadrilatero, quella composta dal reticolato di strade che collegano l'area di via Montebello a quella di via Gramsci, è infatti rimasto nell'oscurità più totale a causa di un malfunzionamento della rete di pubblica illuminazione legato, con tutta probabilità, al maltempo che aveva caratterizzato le ore precedenti.

Le linee interessate dal disservizio sono state quelle che servono le perpendicolari di via Montebello all'altezza delle intersezioni con via Raffaello Sanzio, via Gentile e via La Spezia. Al buio sono rimaste anche via Legnago, via Castelfidardo, via Bezzecca. Un blackout durato tutta la nottata, vale a dire che quando mercoledì sera, con il calare della notte, si sono accesi tutti i lampioni della zona, quelli delle strade interessate dal fenomeno sono rimasti spenti.

