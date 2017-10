Un anziano ciclista investito da un'auto E' grave a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Grave incidente questa mattina a San Benedetto a Porto d'Ascoli. Un anziano di 78 anni è caduto dalla sua bicicletta battendo violentemente la testa in via Val Cucina all’Agraria. L'anziano sarebbe stato investito da una Fiat Panda proprio all'altezza del campo sportivo Sabatino D’Angelo. È caduto in terra e ha battuto il capo perdendo molto sangue. Le sue condizioni sono subito apparse grave tanto che è stato trasportato all’ospedale Torrette da Ancona con un’eliambulanza atterrata nell’area verde che si trova a pochi metri dal luogo dell’incidente.