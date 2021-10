Spazzafumo raddoppia le preferenze e vince a sorpresa al ballottaggio contro Piunti a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Risultato a sorpresa a San Benedetto del Tronto dove il candidato sindfaco Antonio Spazzafumo, espressione delle liste civiche ha vinto al ballottaggio contro il sindaco uscente di centrodestra Pasqualino Piunti. Spazzafumo ha preso il 54,27% dei voti pari a 9.916 preferenze mentre Pasqualino Piunti ha preso il 45,73% pari a 8.356 voti. Al secondo turno Spazzafumo ha sostanzialmente raddoppiato i voti mentre Piunti ha perso quasi mille voti. Come in altre zone d'Italia affluenza in calo anche rispetto al ballottaggio di cinque anni fa.

