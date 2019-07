Edicolante picchiato da due balordi: rimedia sette punti di sutura in testa

di Emidio Lattanzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Finisce nel peggiore dei modi la notte brava di due ragazzi che, ieri mattina, intorno alle 7 e 30, hanno mandato in ospedale Franco Malizia, sessantaquattro anni titolare dell’edicola del lungomare, a ridosso del ponte sull’Albula. L’edicolante aveva appena aperto l’attività quando i due, che precedentemente pare avessero commesso anche un atto vandalico nei confronti del chiosco, si sono presentati tentando di passare oltre il bancone. Dalla colluttazione che ne è scaturita l’edicolante ha rimediato ferite in testa e sul volto ed è stato costretto a ricorrere alla cure dei sanitari. Sono stati necessari sette punti di sutura, sei alla testa ed uno all’altezza del sopracciglio. I due si erano già presentati precedentemente dall’edicolante che ha saputo descriverli, ai carabinieri, con dovizia di particolari tanto che in poco tempo i militari li hanno identificati: si tratta di due giovani: uno è di San Benedetto e l’altro di Cupra Marittima.