Drone della Regione abbattuto in volo a colpi di fucile

SAN BENEDETTO - I carabinieri stanno indagando su un episodio andato in scena nel pomeriggio di martedì in via Val Tiberina, nel cuore del quartiere Agraria a Porto d’Ascoli. Qualcuno ha infatti sparato ad un drone che stava volando sull’area. Il dispositivo era manovrato da un professionista che stava effettuando delle riprese per conto della Regione Marche. Il drone stava volando con la telecamera, installata sulla base, accesa quando è stato letteralmente abbattuto da dei colpi sparati con un’arma da tiro. È caduto in terra ed è stato recuperato dal suo pilota che si è immediatamente rivolto ai carabinieri per denunciare il grave episodio.