Pusher fermato al casello nascondeva un etto di eroina Arrestato dopo i controlli

SAN BENEDETTO - Lo hanno fermato con oltre un etto di eroina al casello autostradale di Porto d’Ascoli. È per questo motivo che i carabinieri, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un martinsicurese di 38 anni, B.D.R., di origini napoletane e già noto alle forze dell’ordine. Il blitz è avvenuto intorno alle 17 al casello. Quando il trentottenne è passato con la sua auto ha trovato ad attenderlo i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Benedetto. I militari hanno perquisito l’uomo e gli hanno trovato addosso oltre un etto di eroina, 102 grammi per la precisione. Alla luce del fatto che l’uomo aveva con sé tutta quella sostanza stupefacente e che in passato fosse già finito in manette per reati legati allo spaccio di droga è scattata la perquisizione domiciliare, nella sua abitazione di Martinsicuro, che ha portato alla scoperta di bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il trentottenne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e trasportato nel carcere ascolano di Marino del Tronto. Un altro colpo, dunque, allo spaccio di sostanze stupefacenti messo in atto dai carabinieri.