SAN BENEDETTO - Stavano indagando sul furto di due bici elettriche e si sono trovati di fronte ad una lupara. E’ la scoperta fatta dagli agenti del personale di polizia giudiziaria del commissariato di San Benedetto diretto dal dottor Andrea Crucianelli che hanno arrestato due giovani, un sambenedettese e un calabrese, che condividevano un appartamento nel quartiere di San Filippo Neri, al confine tra San Benedetto e Grottammare. Come detto gli agenti li avevano individuati quali responsabili della ricettazione di due biciclette elettriche rubate poche ore prima e li hanno trovati in una palazzina individuata proprio seguendo i due velocipedi.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITA' Chiuso per quattro notti consecutive il casello dell'A14 di San Benedetto: ecco da quando



Il metodo



Per la verità, stando a quanto appurato, soltanto il sambenedettese era coinvolto nella vicenda che riguarda le due bici. L’altro invece era sottoposto alla libertà vigilata ed era uscito da poco da un istituto di detenzione. Dopo aver recuperato le bici i poliziotti hanno, come da prassi, proceduto a perquisire l’abitazione dove i due erano domiciliati. E le sorprese sono venute fuori tutte lì dentro.

Nell’appartamento, in cucina, è stato infatti trovato un fucile a canne mozze calibro 12 con matricola abrasa ed una cartuccia a pallini dello stesso calibro; in un altro punto del soggiorno venivano invece rinvenuti 7 involucri con all’interno della cocaina, 4 bilancini di precisione, materiale da confezionamento e sostanza da taglio del tipo mannitolo. Considerata tutta la situazione si è immediatamente deciso di arrestare i due anche in virtù della flagranza di reato responsabili di concorso in detenzione di arma clandestina ed alterata al fine di aumentarne il potere offensivo, nonché detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I due sono stati portati nel carcere ascolano di Marino del Tronto come deciso dalla Procura in attesa dell’udienza di convalida all’esito della quale il gip del Tribunale di Ascoli ha convalidato l’arresto applicando ad entrambi gli arrestati la misura cautelare della custodia in carcere.

L'operazione



Si è trattato di una operazione importante per il territorio che ha visto il commissariato sambenedettese in prima linea sia nel dare vita alle indagini per il rinvenimento delle biciclette elettriche poi per aver consentito di eliminare un pericolo come quello rappresentato dalla presenza di quella lupara nelle mani di quei due soggetti.