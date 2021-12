Traffico di droga internazionale con Hong Kong, dieci arresti fra i quali uno nelle Marche

SAN BENEDETTO - Marijuana, hashish, cocaina e al centro di un traffico di droga internazionale tra l'Italia e Hong Kong. Un traffico che vede tra le persone coinvolte anche un sambenedettese. Proprio in Riviera infatti, nelle ultime ore, i carabinieri ha effettuato uno dei dieci arresti eseguiti in tutto il territorio nazionale al termine di lunghe e approfondite indagini partite nel 2017, quattro anni or sono dalla Procura della Repubblica di Milano. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. I provvedimenti sono stati eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Pavia, Pesaro, Brindisi e Bari. Uno in provincia di Ascoli e precisamente a San Benedetto.

