San Benedetto, arrestato dopo l'inseguimento, ragazzo aveva quasi due etti di marijuana

SAN BENEDETTO - Gli agenti del commissariato polizia di San Benedetto del Tronto, hanno arrestato un diciottenne albanese con 170 grammi circa di marijuana destinata al mercato locale. L’arresto è scaturito dall’iniziale inottemperanza del giovane all’alt della polizia intimato da una volante del commissariato impegnata in un posto di controllo nel centro della città per verifiche del rispetto delle normative dell’ultimo. Il giovane, alla guida del proprio veicolo, nonostante l’intimazione a fermarsi, ha accelerato tentando di eludere il controllo della polizia con manovre pericolose per la circolazione stradale. I poliziotti della volante e quelli impegnati in borghese, presenti in zona per le verifiche delle chiusure di bar e ristoranti, nel frattempo allertato, hanno fermato il ragazzo bloccandolo lungo questa via Monfalcone. Prima di essere fermato il giovane ha gettato dal finestrino un pacchetto immediatamente recuperato dagli operatori di Polizia e contenente oltre un etto di marijuana.

