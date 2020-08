Trovato corpo senza vita di una ragazza in mare, un altro dramma della spiaggia

SAN BENEDETTO - Una sequenza senza fine, un altro dramma in spiaggia, stavolta a San Benedetto del Tronto dove nel primo pomeriggio è stato trovato in mare il cadavere di una ragazza fra i 20 e i 30 anni. La giovane aveva indosso un costume da bagno e il corpo non presenta segni di violenza. La morte potrebbe risalire a qualche ora fa.

Sul posto per le indagini ci sono gli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno e agenti del commissariato di San Benedetto che stanno cercando di dare un'identità alla vittima. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ascoli che ha inviato sul posto un medico legale ed ha aperto un fascicolo. L'ipotesi prevalente è quella di un decesso per annegamento, ma saranno gli esami medico legali che daranno spiegazioni in merito.

Ultimo aggiornamento: 16:37

