SAN BENEDETTO Sottopasso di via Mare sconnesso e pericoloso: divampa la protesta popolare, arrivando a coinvolgere pure la parrocchia di Cristo Re. Ieri mattina, sulle colonne del sagrato, alcuni parrocchiani hanno affisso dei manifesti per evidenziare la grave situazione in cui versa quella strategica infrastruttura. Poi, al termine della messa delle 10, il parroco emerito, Don Pio Costanzo, ha rincarato pesantemente la dose, lanciando un vero e proprio anatema contro l’attuale amministrazione comunale.

L’anatema

«Mi chiedo: come è possibile - ha detto il sacerdote dal pulpito - che noi, qui a Porto d’Ascoli, veniamo considerati come la “monnezza”?». Il termine schietto e dialettale dà la misura di quanto la zona Sud della città si senta inascoltata dai vertici del Comune. In particolare: con il passare del tempo, le condizioni del sottopassaggio sono andate via via peggiorando. Ora, a preoccupare maggiormente, sono le continue infiltrazioni d’acqua presenti sulla rampa Est che contribuiscono a dissestate l’asfalto, generando buche che gli operai municipali non fanno in tempo a tappare. «Quello che si vede nel sottopasso è incredibile! Come si fa ad essere così ignoranti da non capire che, con l’umidità, l’asfalto più di tanto non regge? Lo sanno tutti, eccetto a San Benedetto» tuona ancora il parroco emerito, puntando l’indice verso il Comune. Va detto che, a inizio anno, il Comune aveva incaricato l’Università di Chieti per un supporto tecnico-scientifico volto ad analizzare ed interpretare i fenomeni di precarietà idraulica del sottopasso di via Mare. Ma sono trascorsi mesi e degli esiti di quell’incarico non s’è avuta notizia.

Le infiltrazioni

Nel frattempo, le infiltrazioni continuano a causare gravi problemi di sicurezza stradale ed è davvero difficile capire come chi di dovere non riesca a trovare una soluzione definitiva. Questo specifico problema s’inserisce in un quadro generale desolante. Infatti, che il sottopasso necessiti di una complessiva opera di riqualificazione e messa in sicurezza è ormai risaputo. Nell’attesa, i cittadini non si capacitano di come non sia possibile risolvere almeno il nodo delle infiltrazioni. Uno stallo che, ieri, tra la gente in protesta, veniva soprattutto imputato all’attuale amministrazione. Proprio su questo fronte, Don Pio ha lanciato la sua bordata più tonante: «Se campo, alle prossime elezioni mi darò fa fare personalmente per cacciarli! Girerò casa per casa, chiedendo di non votare questi ignoranti che ci hanno ridotto a ecce homo». Parole forti, accolte con un fragoroso applauso dalla maggioranza dei fedeli presenti tra i banchi. Intanto, per domani sera (ore 21, presso un locale di via Po, al civico 28) è prevista un’assemblea pubblica.