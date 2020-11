Una lunga serie di violazioni: dai domiciliari finisce in carcere

SAN BENEDETTO - Probabilmente gli arresti domiciliari gli stavano stretti, ha buttato così all'aria il beneficio che il giudice gli aveva concesso e ora è finito in cella. Un uomo di 43 anni, di nazionalità algerina ma residente in Riviera, era stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza a seguito di un arresto per spaccio di stupefacenti messo in atto nel 2019 dai carabinieri di San Benedetto del Tronto. In questo periodo è stato più volte controllato dai militari che, purtroppo però per lui, hanno rilevato ripetute violazioni alle disposizioni impostegli, per cui è stato riferito il tutto alla Corte d’Appello di Ancona che ha immediatamente emesso un ordine di carcerazione. L’uomo, rintracciato e arrestato, è stato portato al carcere di Marino del Tronto.

