SAN BENEDETTO Lutto in Riviera. È venuto a mancare all’età di 51 anni l’ex consigliere comunale Mario Ballatore noto a tutti come “Mazzucche”. Ballatore da mesi stava affrontando una malattia che non gli ha lasciato scampo. Molto noto in città provenendo da una famiglia storica che negli anni Settanta era titolare della cantina di Mazzucche, uno dei locali che hanno segnato la vita del centro cittadino e un punto di riferimento per gli appassionati della Sambenedettese. Titolare di una società di brokeraggio ittico, Ballatore negli ultimi anni aveva rilevato lo chalet Beach Royal Princess antistante l’Hotel Parco dei Principi a Grottammare.

L’attività

Nel 2016 era stato eletto nella lista San Benedetto Protagonista a sostegno dell’amministrazione Piunti, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale con delega alla pesca aveva seguito in particolare le problematiche legate al comparto ittico vista la sua esperienza professionale. Grandissimo tifoso della Sambenedettese aveva seguito le gesta della squadra rossoblù sia da piccolo al Ballarin assieme a suo padre, che ora al Riviera delle Palme, conoscendo anche campioni di ieri come Basilico che era molto legato alla sua famiglia. Grande tifoso dei colori rossoblù che aveva tramandato a sua figlia. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e gli amici di una vita si erano stretti ai familiari oltre che a inviare messaggi di incoraggiamento sui social.

Lo sconforto

La notizia della morte ha generato un grande sconforto in quanti lo avevo conosciuto e amato. Viene ricordato da tutti come una persona altruista, sempre sorridente e pronto ad aiutare gli altri, si era fatto apprezzare sia nel campo professionale che durante la sua esperienza politica. Solo pochi mesi fa era scomparso il padre Domenico, storico commerciante ittico. Mario lascia la madre Rossella, il fratello Davide e la figlia Matilda.