Discariva abusiva tra rifiuti e cemento: indagano i forestali

SAN BENEDETTO - C’è persino la Forestale ad interessarsi della situazione che vige in via Valtellina, due passi dall’Agraria, estremo sud sambenedettese. Sembra terra di nessuno e, in effetti, lo è. Rifiuti al centro della strada, pezzi di cemento, cumuli di terra e sassi. Tutto alla luce del sole, tutto depositato, nottetempo, da chi evidentemente non ha tempo e denaro da perdere per fare le cose in regola.La zona è la stessa dove, negli ultimi anni, si sono insediate ad intermittenza intere carovane di nomadi. I nomadi non si vedono più da mesi ma evidentemente qualcuno, tra i cittadini “nostrani” ha deciso di voler ugualmente approfittare della situazione. Un’area tutt’altro che di passaggio dove, di notte, è possibile davvero fare di tutto. Soprattutto scaricare rifiuti, stando a quello che si vede. In una strada, delimitata da delle recinzioni da cantiere ma di fatto aperta al transito di chiunque, l’immondizia è addirittura al centro della carreggiata. Poco distante c’è un campo, un’area verde piena di erbacce, dove campeggiano pezzi di cemento, probabilmente residui di costruzioni, che sembrano essere stati gettati lì e dei quali nessuno sembra essersi accorto.Poco più avanti c’è addirittura un cartello che istruisce tutti sul divieto di scaricare o abbandonare rifiuti. Peccato che, a pochi metri di distanza, qualcuno nelle ultime ore abbia scaricato quintali di terra e sassi raggruppati in cinque collinette, alte oltre un metro e mezzo, delle quali nessuno sa darsi una spiegazione.