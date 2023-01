SAN BENEDETTO - Si fa interprete dei sentimenti dei suoi concittadini il sindaco Antonio Spazzafumo e, dopo l’enensimo incidente che nei giorni scorsi ha pafralizzarto il traffico sull’autostrada A 14 il primo cittadino di San Benedetto ieri ha preso carta e penna e ha inviato una serie di pec, che hanno valore - lo ricordiamo - di lettere raccomandate.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Incidente nella galleria dell'autostrada A14: un ferito grave e 6 km di coda. Medici si calano dall'elicottero



I destinatari



La lettera è indirizzata in primo luogo al prefetto di Ascoli Piceno ma poi anche al presdente della Regione Marche Francesco Acquaroli e alla società Autostrade. Una presa di posizione, da parte del sindaco sicuramente molto importante e attesa visto che ogni volta che l’autostrada si blocca la maggior parte del traffico si riversa sulla statale adriatica. «Sento il dovere di manifestare - scrive Spazzafumo - , facendomi interprete dei tantissimi messaggi di cittadini residenti non solo in questa città che ricevo quotidianamente, tutto il disagio e lo sconcerto per la condizione in cui continua a versare il tratto della A14 che attraversa la costa picena.

I gravissimi incidenti che continuano a verificarsi con impressionante ritmo, la perdita di vite umane, gli enormi disagi per migliaia di persone bloccate, le devastanti conseguenze per la viabilità locale e per i nostri territori derivanti da quelle situazioni, le manutenzioni infinite, gli effetti disastrosi per l’economia del territorio sono umiliazioni che non possiamo più tollerare. Anche perché questa situazione, con maggiore o minore gravità, va avanti da diversi anni. Il concessionario nonché gestore delle autostrade italiane ha il dovere di assumere precisi e vincolanti impegni nei confronti delle nostre comunità sia per quanto riguarda la situazione contingente sia per l’individuazione di soluzioni strutturali di più ampio respiro». Infatti San Benedetto non ha altre strade che la percorrono da nord a sud, tranne l’Adriatica che si intasa e il lungomare che soprattutto d’inverno viene utilizzato come strada a scorrimento veloce dove non è raro addirittura incontrare anche i Tir.