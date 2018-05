Caso Fanesi: la Digos vicentina interroga 15 ultras rossoblu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Entro domani verranno ascoltati i 15 tifosi della Samb convocati in qualità di persone informate sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta che riguarda il ferimento di Gianluca Fanesi, il sambenedettese rimasto gravemente ferito a Vicenza fuori lo stadio Menti dove scoppiarono disordini al termine della partita Vicenza - Samb. Le indagini preliminari sono agli sgoccioli ma il procuratore capo Antonino Cappelleri ha già fatto sapere che si andrà verso la proroga. La relazione medico legale potrà stabilire se le lesioni alla testa subite da Luca siano compatibili con una caduta accidentale o se sono riconducibili ad un’aggressione.Sono cominciate martedì scorso al commissariato di San Benedetto le audizioni. La novità è proprio questa: La Digos di Vicenza si è recata in Riviera per ascoltare i 15 tifosi rossoblù convocati dalla procura veneta. Il primo, un supporter rossoblù di 56 anni, è stato sentito da tre agenti della Digos che saranno impegnati sino a domani per raccogliere tutte le altre dichiarazioni.Massimiliano Fanesi, fratello di Luca, esprime perplessità su questo modo di procedere: «Non capisco, molti dei tifosi in questione, hanno rilasciato la loro testimonianza scritta che risulta depositata agli atti dal nostro avvocato Andrea Balbo. Ci sono situazioni come questa che reputo un po’ strane. C’è qualcosa che mi sfugge».