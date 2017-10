Devastazioni, furti e rapine Danni per migliaia di euro alla pista d'atletica e a 2 ditte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - La Riviera adesso ha davvero paura. Sono giorni di vero terrore questi d’autunno aperti dalla rapina a mano armata al Conad sulla statale adriatica e proseguiti in queste notti con atti di feroce vandalismo alla pista di atletica, i furti alla Car Adriatica e all’autonoleggio Alydama di via Pasubio. I malviventi sembrano insomma scatenati e forse non bastano i servizi messi in atto ieri mattina da carabinieri e polizia municipale al quartiere San Filippo dove pure un panettiere è stato aggredito. Si contano danni per migliaia di euro alla pista d'atletica. Sono spariti il soffiatore, il decespugliatore, la motosega, la sega circolare, il trapano, il set chiavi cacciaviti e altro materiale da officina. Pure il distributore delle vivande utilizzato dai ragazzi è stato divelto e da questo sono stati asportati gli spicci che conteneva. Per entrare i malviventi hanno sfondato la recinzione, provocando danni anche lì.Si tratterebbe di un vero e proprio accanimento, invece, quello perpetrato ai danni della Car Adriatica che si trova in via Pasubio. L’impresa ha subito una doppia visita dei ladri in pochissimi giorni. La notte tra il 10 e l’11 ottobre per l’esattezza durante la quale è stata rubata un’auto e poi tra martedì e mercoledì di questa settimana quando è mancato all’appello un pulmino a 9 posti. Peraltro la vettura, secondo i carabinieri sarebbe servita per portare a termine alcune rapine nel Teramano. All’autonoleggio Alydama, in via Piave, si spera nelle immagini video per risalire ai ladri che sempre la notte scorsa hanno divelto la recinzione. Hanno raggiunto il deposito e modificato la centralina di un furgone Iveco così da metterlo in moto e a portarlo via. Ci hanno provato anche con altri tre mezzi. Non si esclude che sia la stessa banda che ha devastato la pista d’atletica.