SAN BENEDETTO - Il tempestivo intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha consentito di bloccare un ladro che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha colpito almeno in tre attività ma non è escluso che, nelle prossime ore, possano saltare fuori ulteriori colpi a lui addebitabili. Si tratta della gelateria Cremose che si trova all’nagolo tra viale Secondo Moretti e via Montebello, nel cuore dell’isola pedonale, del negozio di abbigliamento Blondie in via XX Settembre e di Trendymila, un altro negozio di abbigliamento che si trova all’angolo tra viale Secondo Moretti e via San Martino.



In tutti e tre i casi ha forzato gli accessi (in gelateria ha anche spaccato un vetro) ed è entrato mettendo mano alle casse Quando i carabinieri, allertati dall’allarme, lo hanno intercettato mentre tentava di scappare per le vie del centro, aveva in tasca circa mille euro e alcuni attrezzi utilizzati per lo scasso. L’identificazione ha consentito ai militari di capire che si trattava di un trentottenne di origini teramane già noto alle forze dell’ordine per simili episodi. L’uomo è stato accompagnato nella centrale della Compagnia dei Carabinieri di San Benedetto dove è stato interrogato e messo di fronte alle proprie responsabilità. Ad aiutare i militari nella ricostruzione dei movimenti dell’uomo arrestato ci sono state le telecamere di videosorveglianza.

Inquadrato dalle telecamere

Il ladro ha infatti agito nell’area cittadina dove è presenta il maggior numero di dispositivi di ripresa video comunali. Ora si è al lavoro per capire se ci siano stati furti o ammanchi in altri negozi dal momento che sarebbero arrivate segnalazioni anche da parte di altre attività della zona. Ma i militari vogliono capire se si tratti di episodi addebitabili alla persona arrestata.