SAN BENEDETTO Battesimo al Madonna del Soccorso per il nuovo primario di Radiologia Fabio D’Emidio e per la nuova Tac. Potenziamento per un reparto che conta 190mila prestazioni all’anno. Mentre la direzione dell’Ast replica ai sindacati spiegando come ci sia stato un recupero delle ferie e come in estate sia inevitabile una rimodulazione dei servizi per permettere le vacanze agli operatori.

L’esercito di Radiologia



Trenta radiologi, 50 unità tra tecnici e infermieri per un totale di circa cento operatori che compongono il reparto di Radiologia. Unità che da ieri vede come direttore dell’unità operativa complessa il dottor D’Emidio, già facente funzione presso il Mazzoni. Un reparto tra i più attivi basti pensare alle 190mila prestazioni l’anno, di cui 50mila solo effettuate dal Pronto soccorso, 50mila Tac, 15mila Risonanze, 25mila Tac con mezzo di contrasto, 30mila ecografi e 2mila esami di radiologia interventistica l’anno. Solo nel primo quadrimestre si è registrato un incremento delle prestazioni con oltre 3mila esami in più.

«Radiologia è una vera azienda nell’azienda- ha affermato il primario D’Emidio – abbiamo tante richieste per altrettanti esami e noi cerchiamo di fare il meglio e in tempi brevi, soprattutto attraverso un’attività multidisciplinare». Per quanto riguarda l’attività diagnostica attualmente vengono effettuate risonanze mammarie e prostatiche, attività neuroradiologica pediatrica, cardio tac e cardio risonanze assieme a colonscopia virtuale. Sul fronte dell’interventistica si effettuano: drenaggi, agoaspirati, rivascolarizzazione, trattamento per emorragie e interventistica oncologica e in particolare senologica con biopsie dietro guida ecografica.



La nuova Tac



E da ieri il Madonna del Soccorso è dotato anche di una nuova Tac a 128 strati, con un oblò largo 82 centimetri, più veloce della precedente per quanto riguarda il tempo di durata dell’esame e una minore emissione di raggi X grazie ai filtri presenti. «Si tratta di una strumentazione molto avanzata- ha spiegato l’ingegner Marco Orlandi – adatta ai percorsi clinici dell’ospedale. La stessa stanza si colora a seconda delle luci azionate che variano dal verde al blu fino al bianco». Macchinario acquistato con i fondi Pnrr per 520mila euro.



Saranno garantiti esami con Tac e Risonanza questa estate? A seconda dei casi. Emergenze, casi oncologici, ricoverati e acuti sicuramente saranno sottoposti agli esami ma chi potrà attendere dovrà aspettare l’autunno. «In occasione dell’estate è normale una rimodulazione – ha spiegato il primario D’Emidio – una minima riduzione dell’attività è inevitabile». Sul caso ferie, tanto criticato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, è intervenuta anche la direttrice dell’Ast Nicoletta Natalini spiegando come nel 2023 sia stato goduto un numero maggiore di ferie da parte degli operatori passando dalle 52.174 giornate del 2022 alle 59.326, così come sono state recuperate le ferie residue degli anni precedenti passando da 41.534 a 30.878. «E’ impossibile duplicare il personae in estate- ha replicato Natalini – per garantire le due settimane di ferie a ogni operatore è inevitabile una rimodulazione».