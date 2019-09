Armato di una pistola rapina una farmacia e poi scappa a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dopo la gioielleria Romani un altro colpo a San Benedetto del Tronto. Un rapinatore armato di una pistola (non si sa se giocattolo) è entrato alla farmacia D’Aurizio all'angolo fra via Marsala e via Manzoni a San Benedetto e ha intimato al farmacista di consegnargli l'incasso. Poi è scappato a piedi facendo perdere le sue tracce. Il bottino è comunque magro: poche centinaia di euro. Sul psoto sono intervenuti gli agenti del commissario di polizia di San Benedetto e sono stati immediatamente attivati i psoti di blocco per individuare e arrestare il rapinatore.