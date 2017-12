Tifosi della Samb in lutto Muore a soli 51 anni il famoso ultrà Lu Doce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tifosi della Samb in lutto per la morte a 51 anni di Giuseppe Di Nicola, soprannominato Lu Doce, anima del tifoso rossoblù in curva Nord. Giuseppe Di Nicola è morto questa mattina all'ospedale Madonan del Soccorso di San Benedetto doppo avere lotatto con un male rivaltosi fatale scoperto pochi mesi fa. Nei giorni scorsi la curva rossoblù gli aveva dedicato uno striscione invitandolo a tenere duro e a non mollare e moltissimi, sono stati i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto nei confronti del tifoso scomparso pervenute ai familiari.