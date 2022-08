SAN BENEDETTO - Rivoluzione nella selezione degli scrutatori. Entro venerdì prossimo, chi vorrà presenziare ai seggi per le prossime elezioni politiche, dovrà presentare una manifestazione di interesse e poi sarà il “modulo di google” a stilare una sorta di listone sulla base di criteri ben precisi, tutto questo per evitare che la scelta sia a discrezione dei consiglieri e quindi non si proceda più con i “raccomandati” del seggio.

