I costi dell’asfalto sono ormai alle stelle, i cantieri si devono fermare: ecco i lavori rinviati

SAN BENEDETTO - Il prezzo del bitume arriva alle stelle e il Comune deve rivedere il calendario dei lavori. Asfalti, lungomare e mercatino di viale De Gasperi gli interventi che nell’immediato subiranno una brusca frenata.



I ritardi sui materiali e gli stessi prezzi alle stelle stanno mettendo in ginocchio tutti i cantieri pubblici e privati. Addirittura imprese impegnate nei “cappotti” legati al bonus del 110% hanno dovuto rivedere la tabella di marcia dei lavori. Situazione che inevitabilmente si è fatta sentire anche a livello comunale. Dopo Pasqua infatti era previsto l’inizio dei lavori per i nuovi asfalti già finanziati e che avrebbero dovuto riguardare diverse zone sia del centro che della periferia ma i costi alle stelle del bitume hanno fatto sollevare il freno a mano. Così come dopo Pasqua era molto atteso l’intervento sul piazzale antistante il mercatino di frutta e verdura di viale De Gasperi, dove sono previsti una nuova pavimentazione e il taglio degli alberi nel primo step.



Un intervento atteso da decenni, visto che attualmente l’intero marciapiede che conduce al mercatino di frutta e verdura è impraticabile con dossi causati dalle radici degli alberi che sono arrivate in superficie creando dei veri e propri crateri, molto pericolosi per i pedoni. La sistemazione prevedeva la rimozione di otto alberi e verrà recuperato spazio per nuovi stalli di sosta. Poi si sarebbe proceduto con il livellamento e l’asfaltatura della strada che fa da cornice alla struttura fino alla zona ovest. Proprio in questa fase il bitume avrebbe avuto un ruolo principe ma occorrerà attendere tempi migliori e aspettare che i costi si abbassino. Per i lavori esterni sono stati stanziati 50mila euro. Sono inoltre previsti la sistemazione del tetto che è causa di infiltrazioni, nuove grondaie e la tinteggiatura delle pareti.

«Il bitume è andato alle stelle – spiega l’assessore Tonino Capriotti – e anche noi ci troviamo a fare i conti con tale problematica. Gli interventi sono garantiti, ma ci sarà da attendere qualche settimana di più per gli asfalti e il mercatino, mentre dovrebbero arrivare subito dopo Pasqua le travi per il tetto della piscina coperta. A breve attendiamo, anche, l’inizio dei lavori per le nuove case popolari presso l’ex mattatoio».



Frenata anche per i lavori di riqualificazione del lungomare che si fermeranno il prossimo 31 maggio per poi riprendere a ottobre. Il cantiere, che si sarebbe dovuto interrompere all’altezza dell’ex Camping, si fermerà invece prima, davanti allo stabilimento balneare La Bussola. Tutto questo proprio per la mancanza di materiali che non riescono ad arrivare e per i tempi troppo stretti.



«Il nostro obiettivo è quello di permettere la fruibilità del lungomare per Pasqua – afferma l’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – soprattutto la raggiungibilità degli chalet che speriamo vengano presi d’assalto per i pranzi delle festività. Pensavamo di poter arrivare fino all’ex Camping ma non ci sono tempi e materiali». Quindi il cantiere verrà smantellato a fine maggio per riprendere in autunno e completare l’opera arrivando fino al residence Las Vegas entro giugno 2023.

