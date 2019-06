Un cortocircuito e poi l'inferno: l'incendio devasta il ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - L'allarme è scattato soltanto alle 21 di ieri sera ma, all'interno del locale, probabilmente i problemi erano sorti già da qualche ora. Un incedio in via Laberinto, nel centro di San Benedetto, ha danneggiato pesantemente il ristorante Pane e Vino. E' stato necessario l'intervento di due mezzi dei vigili del fuoco impegnati per circa tre ore. L'incendio sarebbe sorto da un cortocircuito (sono in corso delle verifiche in merito) che sarebbe scattato diverse ore prima rispetto al momento in cui è stato avvistato il fumo che ha messo in allarme i residenti della zona. Il problema fondamentale, oltre al cortocircuito che ha scatenato il rogo, è stato determinato dal fatto che il ristorante, il martedì, osserva il turno di chiusura e all'interno non c'era nessuno. Se fosse stato aperto probabilmente buona parte dei danni sarebbero stati evitati.