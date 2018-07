Assunzioni nelle mense la Corte dei Conti indaga «Bilancio non approvato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - La Corte dei Conti vuole vedere chiaro sulle assunzioni a San Benedetto. Chieste, infatti, delucidazioni da parte della magistratura contabile in merito alle assunzioni avvenute lo scorso anno per addetti alle mense scolastiche senza aver approvato il Bilancio consolidato. Provvedimento che era stato oggetto di un esposto alla Procura contabile. Era l’autunno 2017 quando il Comune procedette all’assunzione di 35 addetti alle mense scolastiche, nonostante non fosse stato approvato il bilancio consolidato che raccoglie tutti i conti delle società partecipate, tanto che non era stato rispettato il termine del 30 settembre. Da qui un esposto sulla base del quale si sarebbe mossa la Corte dei Conti. In che modo? Chiedendo chiarimenti al dirigente del personale e alla funzionaria che si occupò di questa pratica. Entrambe le dipendenti sono state chiamate a fornire spiegazioni su come avvennero le assunzione e come mai si sia proceduto nonostante il bilancio non fosse stato ancora approvato dal consiglio comunale. Le regole Il decreto legislativo 367 prevede che entro il 30 settembre l’amministrazione approvi il bilancio consolidato e fino a questo passaggio non possono essere effettuate assunzioni. Termine che l’anno scorso l’amministrazione non rispettò. Questo proprio perché la legge permette al Comune di procedere alle assunzioni solo dal momento che venga accertato come i conti siano in regola e senza alcun problema.