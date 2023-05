SAN BENEDETTO - Con Martina, corrono e vincono solidarietà e solleone. Ultima domenica di maggio, prima dal clima veramente gradevole. Giornata ideale, quella di ieri, per le attività all’aria aperta lungo la Riviera delle Palme. Così, s’è chiusa nel migliore dei modi l’ottava edizione di “Corri con Martina - Premio Domenico Mozzoni”.

La gara



Una maratonina competitiva di 8,6 km, unita ad una passeggiata ludico-motoria ed anche una sezione goliardica, dedicata alla corsa “a 6 zampe”: uomo-cane. Insomma, tanti modi per un unico scopo: raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. Tra runners e camminatori, gli organizzatori hanno contato 500 partecipanti. Un gruppo colorato che ha preso il via dalla rotonda Giorgini, spostandosi allegramente verso Sud. Sul fronte maschile, l’arrivo è stato davvero in volata. A tagliare per primo il traguardo: Giammarco Scacchia del Running Team d’Lu Mont. Il suo tempo: 28 minuti e 21 secondi. Soli 34 secondi dopo è arrivata la medaglia d’argento: Ruslan Giovanni Vercelli del gruppo podistico Avis Spinetoli-Pagliare. Mentre Matteo Pantoni (Atletica Potenza Picena) ha chiuso al terzo posto in 29:04. Tra le donne a vincere è stata l’atleta di casa Minerva Strazzella (Atletica Avis S. Benedetto) che ha battuto tutte le rivali col tempo di 35 minuti e 02 secondi.

Anche in questo caso, è stato un arrivo in volata. Infatti, la seconda classificata (Marcella Mancini, Marà Avis Marathon) è arrivata ad appena 11 secondi. Più staccato il bronzo femminile: Cecilia Capriotti (Avis Ascoli) con 36:22. La corsa ha interessato principalmente il lungomare, dov’erano in vigore sia un divieto di transito che uno di sosta. Su questo fronte, nonostante l’apposita segnaletica fosse presente già da giorni, sono state rimosse 20 auto. L’evento era organizzato dai Lions Club di: San Benedetto, Ascoli, Amandola-Sibillini, Valdaso e dal il Leo Club di Ascoli, col patrocinio del Comune di San Benedetto e la collaborazione dell’Asd Running Team d’Lu Mont. Negli ultimi mesi, gli sforzi del team Lions sono puntati sull’acquisto di un costosissimo microscopio laser cofocale ex vivo a scannerizzazione robotica. Strumentazione all’avanguardia, da mettere a disposizione dell’ospedale “Salesi” di Ancona.