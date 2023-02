SAN BENEDETTO - Stava organizzando la sua festa per i 102 anni che avrebbe compiuto a luglio e ultimando il suo secondo libro dopo il successo di “La mia Guerra non è finita” che è diventata anche un film ma purtroppo è morto improvvisamente Harry Shindler.

Harry Shindler morto a 102 anni

L’ultimo veterano dello sbarco di Anzio si è spento nella sua casa di San Bendetto dove viveva solo ancora autosufficiente. Un mese fa circa aveva avuto un piccolo incidente ed era stato medicato al pronto soccorso. Sembrava essere si ripreso tanto che stava già programmando altri impegni dopo la vittoria per il riconoscimento del voto per i britannici all’estero tra i quali la battaglia per riportare la Gran Bretagna in Europa visto che consderava fallimentare l'esperienza della Brexit e l'aveva avversata in ogni modo ma è venuto a mancare proprio oggi.