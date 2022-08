Movida alcolica incastrata dal laboratorio mobile a San Benedetto: analisi in tempo reale, 8 patenti ritirate dalla polizia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La movida ci ricasca. Dopo la visita del Pullman Azzurro a San Benedetto del Tronto, sulla Riviera delle Palme, per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i giovani, alla guida corretta e sicura, attraverso percorsi di simulazione di guida in stato di alterazione con filmati, immagini e giochi dedicati ai più piccoli, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio le pattuglie della Polizia Stradale ascolana hanno controllato 93 persone alla guida, riscontrando ben 9 casi di positività all’alcool.

Raffica di controlli

I controlli sono stati possibili anche grazie alla presenza di un laboratorio di analisi mobile e l’ausilio di personale medico e paramedico che ha effettuato gli accertamenti clinici. Sono state ritirate 8 patenti e confiscata una autovettura, inoltre sono stati decurtati complessivamente 100 punti. Purtroppo questi numeri confermano che ci sono troppi casi di condotte illecite e soprattutto che vi è ancora poca consapevolezza sui pericoli che tali comportamenti determinano, non solo per gli stessi automobilisti ma anche per le persone che hanno a bordo e per l’intera utenza della strada.