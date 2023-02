San Benedetto, ubriachi si schiantano contro le auto in sosta: denunciati un 25enne ed un 43enne

SAN BENEDETTO - Si chianto contro le auto in sosta sulla pubblica via, danneggiandole; ubriachi denunciati. È successo a San Benedetto dove i carabinieri hanno sottoposto all'alcoltest un 25enne ed un 43enne del posto che poco prima avevano danneggiato, con i proprio mezzi, le auto parcheggiate. Entrambi hanno mostrato un tasso alcolemico oltre i limiti di legge: sono stati denunciati a pede libero per guida in stato di ebbrezza.

Folignano, si ribalta con l'auto e resta incastrato tra le lamiere: 88enne grave, arriva l'eliambulanza

Coltelli in tasca

I Carabinieri della Stazione di Venarotta, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne ascolano che durante il controllo è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico con lama di 10 cm. che nascondeva nel giubbotto e che è stato quindi sequestrato. Dovrà rispondere di porto ingiustificato di armi da taglio. Stesso reato contestato dai Carabinieri della Stazione di Offida ad un 20enne di Castel di Lama che, nel corso della notte, si aggirava nel centro storico con un coltello a serramanico .

A Castignano, i militari della locale Stazione, sono riusciti ad individuare un 62enne di Ascoli Piceno che, colpito da un ordine di carcerazione ad 1 anno di reclusione per vecchi reati contro il patrimonio, aveva trovato alloggio presso una struttura ricettiva della zona fornendo un’identità falsa. I Carabinieri sono però riusciti ad accedere nella stanza dell’albergo dove si era rifugiato sotto falso nome e lo hanno trovato nascosto in uno sgabuzzino. L’uomo è stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno.