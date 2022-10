Nell'auto un forte odore di hashish, pusher di 19 anni arrestato dai carabinieri a Porto d'Ascoli

SAN BENEDETTO - I carabinieri della Compagnia di San Benedetto hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne ucraino ma residente nell'entroterra di sanbenedettese, nel corso di un servizio antidroga. I militari dell'Arma hanno controllato un’autovettura con all’interno due giovani che percorreva una via di Porto D’Ascoli, con un andamento sospetto.

Odore di hashish in auto, preso pusher di 19 anni

Il passeggero, un 19enne dell’entroterra sanbenedettese ma originario dell’Ucraina, è stato sorpreso con alcune dosi di hashish: il forte odore acre della sostanza ha indotto i militari ad approfondire il controllo che, dopo aver vinto una tenace resistenza dell’uomo che tentava di far desistere gli operanti dal proseguire gli accertamenti, hanno rinvenuto da una più accurata perquisizione personale complessivamente circa.85 gr sempre di hashish, un bilancino di precisione ed un coltello a serramanico. L’ispezione ha consentito anche di sottoporre a sequestro la somma in denaro contante di 250 euro probebilmente provento dell’attività di spaccio. Il 19enne è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, nell’udienza di convalida, ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.