Conto alla rovescia: programmata per mercoledì la riapertura del lungomare centrale

SAN BENEDETTO - E’ prevista per mercoledì sera la riapertura del lungomare centrale mentre si sta pensando di ridisegnare l’intero ex Camping in previsione dei lavori che verranno affrontati in autunno. Concluse quindi le operazioni al fine di riconsegnare alla città una zona nevralgica per l’attività turistica.



Sono arrivati ieri mattina i materiali per asfaltare il nuovo tratto di lungomare che si fermerà prima dell’ex Camping, domani mattina verrà installata la segnaletica e già in serata si potrà riaprire al traffico l’intero tratto. Mancano solo i cordoli destinati a delimitare la pista ciclabile, nel frattempo sarà valida la segnaletica. Insomma tempi rispettati da parte della ditta Pamef Appalti S.r.l di Tito Scalo in provincia di Potenza che ha curato i lavori aggiudicandosi l’appalto, al fine di permettere l’avvio della stagione estiva e del ponte del 2 giugno che si attende con grandi presenze in Riviera. Partirà quindi anche la segnaletica per i parcheggi blu sul lungomare che già dal prossimo fine settimana saranno a pagamento.

«Abbiamo rispettato i tempi – spiega il vice sindaco Tonino Capriotti – tra mercoledì e giovedì il lungomare tornerà fruibile a tutti, mentre stiamo pensando a un nuovo volto per il Camping approfittando del cantiere che sarà riaperto in autunno. Ci lavoreremo tutta l’estate, non intendiamo rifare solo il marciapiede». Verrà inoltre ripristinata la viabilità, che attualmente era a doppio senso sulla carreggiata ovest, mentre torneranno le auto sulla corsia est dirette verso nord. La novità, infatti, è rappresentata dal Camping, da cui ripartiranno i lavori dal prossimo ottobre. E’ intenzione dell’amministrazione comunale rivedere il progetto, che attualmente prevede il restyling solo del marciapiede, mentre si intende riprogettare tutta l’area verde ripristinando nuovi giochi e ci potrebbe essere spazio anche per attrezzature ginniche con una sorta di percorso vita per quanti vogliano disporre dell’area per fare esercizio fisico. Quindi in autunno il cantiere verrà riaperto, con un nuovo elaborato per la zona Camping, poi si proseguirà con il restyling fino a via Tedeschi all’altezza del residence Las Vegas.



Intanto prosegue l’operazione decoro in viale De Gasperi che vedrà la rimozione delle biciclette abbandonate e lasciate al di fuori delle rastrelliere. Saranno inoltre posizionati nuovi stalli per le due ruote, in modo da rendere più ordinata la zona dello spartitraffico. Operazione simile a quella messa in campo lungo la statale 16 all’altezza del bar Marzonetti dove la zona è stata bonificata dalle bici abbandonate. Rastrelliere anche nel nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Gino Moretti nel tratto che va da via Toscana e viale De Gasperi. Nello stesso segmento saranno posizionate delle nuove panchine, in attesa di riprendere il cantiere nel tratto che va da viale De Gasperi fino all’incrocio con via Piemonte.

