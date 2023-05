SAN BENEDETTO - La divisa e il posto fisso hanno ancora il loro fascino. Lo testimoniano le 730 domande pervenute in municipio per partecipare al concorsone pubblico da vigile urbano. Precisamente si tratta di tre concorsi, uno a tempo pieno per tre posti, l’altro part time per due assunzioni, un terzo però riguarda gli ufficiali dove ne verranno assunti due. Assunzioni che si andranno a sommare ai 10 vigili stagionali chiamati a entrare in servizio da giugno, quindi un forte potenziamento della Polizia municipale per il presidio del territorio.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ San Benedetto, Dipartimento di prevenzione al Palariviera o all’ospedale: tutte le ipotesi sul trasferimento



Tre filoni per per 7 posti



Tre concorsi per sette posti da vigile e due da funzionario della Polizia municipale. Sono arrivate 450 candidature per il concorso destinato all’assunzione di tre vigili a tempo pieno e la prova si terrà tra fine maggio e inizio giugno. Stesso periodo in cui si svolgeranno le prove per il concorso di due posti part time che saranno destinati al Mercato ittico, quindi un presidio dell’area portuale, non a caso sono stati richiesti due posti al fine di alternarsi nei turni notturni durante l’apertura dell’asta. Altro concorso invece riguarderà l’impiego di due ufficiali della Polizia municipale a tempo pieno e indeterminato appartenenti all’area dei funzionari con elevata qualificazione (ex categoria D per la quale è richiesta la laurea) e per il quale sono arrivate circa 80 domande. In totale sono 730 gli aspiranti vigili.



Servono i tablet



La giunta ha approvato anche una variazione urgente al bilancio di previsione per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali volte alla selezione di nuovo personale per il corpo della Polizia municipale che obbligatoriamente dovranno svolgersi con strumentazione informatica. Infatti i test non saranno più cartacei come in passato, ma su tablet. La variazione di bilancio è di 26mila euro per l’affidamento a una ditta specializzata dei servizi legati all’organizzazione delle prove concorsuali. Il servizio esterno si rende necessario a seguito del numero elevato di candidati e dell’obbligo normativo di svolgere almeno la prova preselettiva e la prova scritta con strumenti informatici e digitali.



Sono compresi 2mila euro per gli oneri legati all’affitto delle sale per lo svolgimento delle prove dei suddetti concorsi in singola sessione, che si svolgeranno presso l’Ipsia, con la presenza contestuale di tutti i partecipanti, garantendo un adeguato distanziamento, e la disponibilità di un tavolo o supporto per il dispositivo di scrittura per ciascuna postazione.

Il concorso consiste nell’espletamento di una prova pre-selettiva, una prova scritta e una prova orale per un punteggio massimo conseguibile dal candidato pari a 60/60.

Ai 7 vigili che saranno assunti intorno al mese di luglio a tempo indeterminato, se ne sommano 10 stagionali che entreranno in servizio già a partire da giugno e che saranno attinti dalle graduatorie ancora in vigore, quindi risalenti a concorsi precedenti. Agenti che opereranno per l’intero periodo estivo. Si è trattato di una precisa scelta politica quella di investire sulla sicurezza e quindi destinare risorse disponibili per il personale nel potenziamento della Polizia municipale che assieme alle forze dell’ordine dovranno presidiare il territorio soprattutto in estate e contrastare la cattiva movida.