Ottanta concorrenti per il Ballarin, si ricorrerà al sorteggio pubblico

SAN BENEDETTO - Oltre 80 ditte hanno risposto alla manifestazione di interesse del Comune per partecipare al bando di assegnazione dei lavori del Ballarin. Un intervento, su progetto dell’archistar Guido Canali, fa gola a molte imprese nazionali. In questi giorni gli uffici lavori pubblici e urbanistica sono ancora impegnati nella definizione del progetto esecutivo arrivato da Parma con tanto di capitolato. A questo punto si dovrà procedere alla validazione per poi andare a bando e non è escluso che si possa chiedere una proroga sui tempi per l’assegnazione dei lavori.

I concorrenti

Scadrà martedì il termine dell’indagine di mercato finalizzata a stilare una lista delle ditte che daranno il proprio assenso a partecipare al bando per la realizzazione dei lavori di riqualificazione al Ballarin. Il prestigio di firmare un’opera progettata da un’archistar come Canali ha richiamato tantissime imprese. Ci si aspettava una partecipazione importante ma non in questi termini, tanto che si procederà ad un pubblico sorteggio, che sarà svolto, tramite la piattaforma telematica, per portare il numero delle imprese in corsa per il bando da 80 a 10. Sarà poi la stazione unica appaltante della Provincia di Fermo a predisporre l’elenco dei soggetti che avranno presentato candidatura. Le imprese selezionate potranno rispondere al bando che sarà emanato a giugno, in questo modo potrà esserci l’affidamento dei lavori entro luglio come da scadenza fissata dai fondi Pnrr, anche se non si esclude una richiesta di proroga dei termini come sta avvenendo in altri Comuni, al fine di poter lavorare senza il fiato sul collo e non perdere i finanziamenti. In questi giorni è in via di definizione il progetto esecutivo del Ballarin arrivato dallo studio Canali con tanto di capitolato. Ora lo stesso elaborato sarà sottoposto a validazione che sarà effettuata dalla ditta Servizi integrati all’ingegneria di Cagliari che ha ricevuto l’incarico per 70mila euro. Nel capitolato vengono definite le voci di spesa, a partire da una base di asta dei lavori di 2.171.694 euro, con tanto di oneri, spese e costi dei materiali per un totale spese di 2.824.139 euro. Proseguono anche gli interventi di rinfoltimento delle scogliere, partiti alcune settimane fa, che dovranno fermarsi a giugno per consentire lo svolgimento della stagione turistica, per poi riprendere a settembre.

Il vecchio municipio

In totale sono 15 le scogliere che verranno ristrutturate ed entro giugno ne verranno sistemate 7. Rimanendo nel campo dei lavori pubblici al prossimo consiglio comunale del 27 maggio andrà anche una variazione importante che prevede lo stanziamento di 4,7 milioni di euro per il recupero del vecchio municipio di piazza Cesare Battisti, 3,5 milioni di euro per la riqualificazione di villa Rambelli, entrambi finanziamenti ricevuti dal nuovo Piano della ricostruzione pubblica delle Marche.