Il Comune "sfratta" le tende dei senzatetto polemiche della Caritas

di Alessandra Clementi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO «Il Comune mi ha detto di mandare via le 11 persone che dormono nelle tende presso il giardino della Caritas. Non abbiamo trovato aiuto nelle istituzioni. Anche alla Caritas ci si sente soli». Parole pronunciate tra le lacrime da don Gianni Croci direttore della Caritas affiancato dal vescovo Carlo Bresciani.La vicenda vede al centro 11 persone senza tetto, di cui sette italiani e quattro stranieri, che da tempo stazionano con le loro tende presso la sede della Caritas, alcuni anche con problemi di salute. Prima sono arrivate le segnalazioni da parte del comitato di quartiere Ponterotto, che si sarebbe lamentato per queste presenze, poi venerdì sera l’incontro in municipio alla presenza di don Gianni e del dottor Carlo Di Biagio ai quali l’amministrazione ha detto di mandare via al più presto queste 11 persone.