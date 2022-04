Timbra il cartellino poi si assenta dal Comune: il dirigente dà battaglia fino in fondo

SAN BENEDETTO - L’amministrazione comunale ha assegnato l’incarico all’avvocato Marina Di Concetto di difendere il Comune nel processo di appello presso la Corte di Appello di Ancona sezione lavoro e previdenza contro il dirigente Roberto De Berardinis.

La vicenda da riferimento ai fatti avvenuti nel marzo 2019 quando il dirigente del settore affari generali del Comune di San Benedetto, pur avendo timbrato regolarmente il cartellino, si assentò per partecipare al dibattimento di una causa civile. Da qui la sospensione dal lavoro per 60 giorni con privazione della retribuzione. Provvedimento di fronte al quale il dirigente aveva presentato ricorso presso il tribunale di Ascoli sezione lavoro, che però lo scorso ottobre si era pronunciato rigettando il ricorso e imponendo il pagamento delle spese legali per 5.800 euro in capo al dirigente comunale. Il dirigente Roberto De Berardinis però non considerando accolte le proprie istanze non intende arrendersi e, attraverso il suo legale Christian Lucidi, ha presentato appello.

