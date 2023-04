SAN BENEDETTO - Contestata l’assegnazione diretta dell’incarico della stesura del piano urbano della mobilità sostenibile alla Fondazione Links per 110mila euro. Questione sviscerata ieri nel corso della commissione urbanistica dove è stato puntualizzato come si sarebbe dovuto procedere tenendo conto delle diverse offerte.

In commissione si è assistito a una querelle a due tra la presidente della commissione urbanistica Annalisa Marchegiani e l’assessore di riferimento Bruno Gabrielli. La presidente, in apertura dei lavori, ha ribadito la necessità di un bando e non procedere, come invece, sembrava voler fare l’amministrazione comunale con un incarico diretto. «Si tratta di un metodo né economico, né sostenibile- ha esordito Marchegiani - Quando si impegnano fondi pubblici occorre una diligenza qualificata. In questo modo non vengono rispettati i principi che impongono di scegliere soggetti con esperienze pregresse nella realizzazione di Pums, non è il caso della Links Fondation e quindi è sbagliato fare affidamenti diretti. Trattandosi di somme pubbliche occorre con un’evidenza pubblica o prendendo in considerazione a diverse offerte».



Parole a cui l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli ha replicato: «Rassicuro che tutti gli adempimenti per l’assegnazione dell’incarico saranno svolti nel totale rispetto della legge. Se poi pensate sia irregolare ciascun consigliere può fare ogni azione di controllo». Intervento subito interrotto dalla presidente Marchegiani che ha sottolineato come le osservazioni vadano fatte oggi prima di qualsiasi azione legale.

Links Fondation



Gabrielli da parte sua ha ricordato come la Links Fondation abbia proposto la sua offerta ma ancora non ci sarebbe chiarezza sul fatto se si procederà con un affidamento diretto. «Verrà stilato un disciplinare – ha sentenziato Marchegiani - sulla base del quale risponderà la Links ma non solo». Al riguardo la consigliera Luciana Barlocci ha fatto notare come in un comunicato istituzionale si sia parlato di incarico già affidato mentre oggi si parlerebbe di un’operazione ancora da valutare. Ma Gabrielli ha replicato dicendo che forse c’è stato un errore dell’ufficio stampa e che l’ultima parola ce l’hanno gli atti ufficiali e non le note comunali.



La capogruppo Pd – Nos e Articolo 1 Aurora Bottiglieri ha sottolineato quello che per lei è un errore ovvero il mancato coinvolgimento dei Comuni limitrofi. Il consigliere di FdI Andrea Traini ha chiesto se fosse possibile per ora fermarsi a un Biciplan, come piano più attuabile. A fare il punto l’assessore Gabrielli: «Stiamo predisponendo il disciplinare per poi sottoporre il documento per intercettare altre proposte, inoltre il Pums ci serve per lo schema direttore e quindi il nuovo Piano regolatore generale». Infine l’ex sindaco Piunti ha chiesto come si fa a redigere un Pums prima di approvare un nuovo Prg, ricordando anche come il comune di rimini abbia speso molto meno per lo stesso strumento urbanistico. Tavolo conclusosi con un aggiornamento a quando sarà pronto il disciplinare per l’affidamento.