Colpiti alla testa da oggetti di legno lanciati da un balcone: uomo e donna all'ospedale. E' stato un bimbo?

SAN BENEDETTO - Sarà la polizia del commissariato a fare chiarezza su quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in via Ugo Bass a San Benedetto. Due persone, un uomo e una donna, sono infatti finite in ospedale dopo essere state colpite da alcuni oggetti caduti da un balcone che si trova al terzo piano di una palazzina tra via Bassi e viale Moretti. A lanciarli, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un bambino. L’episodio è accaduto intorno alle 16, mentre il carnevale sambenedettese entrava nel vivo.

Dal balcone, che si affaccia sul lato di via Ugo Bassi, sono infatti stati lanciati degli oggetti di legno che hanno preso in pieno l’uomo, colpendolo in testa, e la donna che è stata a sua volta presa sul capo. E’ stato l’uomo e riportare le conseguenze più gravi riportando un brutto taglio e perdendo sangue. I due sono subito stati soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia del commissariato e gli agenti della polizia locale. I due feriti sono stati inizialmente medicati sul posto e poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto dove sono stati presi in cura dai medici.

