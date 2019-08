Colpito da malore si accascia in acqua: muore un turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Non c'è stato purtroppo nulla da fare per un turista originario della provincia di Terni di ottantotto anni che, intorno alle 9,45 di questa mattina, è morto sulla spiaggia sambenedettese. L'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua e, cadendo, è finito con la testa in mare.E' stato subito soccorso da alcuni bagnanti che si trovavano vicino a lui che lo hanno tirato fuori dall'acqua e portato sulla battigia chiamando i soccorsi. Il 118 ha predisposto l'intervento dell'ambulanza della Potes di San Benedetto e l'arrivo dell'eliambulanza. Il velivolo però è tornato indietro dal momento che mentre gli operatori sanitari cercavano di rianimarlo l'uomo, le cui condizioni sono subito parse disperate, è deceduto.