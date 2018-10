Pattuglie notturne di vigilanti colletta dei residenti in centro Evitata una rissa fra ubriachi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I residenti pagano le guardie giurate per tutelarsi dalla movida molesta. In centro, a San Benedetto, si è arrivati a questo. Stanchi di trovare sotto casa le auto danneggiate, di passare notti insonni e di svegliarsi tra i cattivi odori e i detriti della notte appena trascorsa, un gruppo di sambenedettesi ha pensato di organizzare una colletta con la quale pagare un agente delal vigilanza privata che, fino alle 5 del mattino, per pattugliare le zone calde legate agli episodi della movida molesta. In questo caso quella dell’area compresa tra via Castelfidardo, via Legnago, via Calatafimi e via Montebello. L’esperimento è già iniziato e la prima notte di controlli quella tra sabato e domenica, ha registrato anche una chiamata ai carabinieri effettuata dallo stesso operatore quando si è trovato di fronte ad un gruppo di ragazzini che, intorno alle tre del mattino, si stavano lanciando addosso bottiglie di vetro. Scene frequenti dalle parti del centro, soprattutto durante le notti dei weekend, soprattutto quando il livello alcolico sale dopo le numerose bevute. Una situazione alla quale la task force scesa in campo in estate è riuscita a porre qualche limite ma restano delle zone dove, di notte, accade di tutto. Basta pensare che il promotore dell’iniziativa, che sta raccogliendo diverse adesioni tra gli altri residenti del quadrilatero, vuole per il momento mantenere l’anonimato temendo possibili rappresaglie effettuate nelle scorse settimane a chi si rese artefice di una petizione da inviare in prefettura. «Potrà sembrare una decisione assurda per chi non vive queste situazioni sulla propria pelle – spiega – ma qui la notte siamo ostaggio di centinaia di giovani sù di giri che si riversano in strada, che rendono difficile persino rientrare a casa e che, man mano che l’ora si fa tarda, ne combinano di tutti i colori». Parliamo di atti vandalici che sfociano in danneggiamenti a volte anche ingenti economicamente Soltanto negli ultimi due sabato notte si sono registrati migliaia di euro di danni ad automobili posteggiate a causa di specchietti divelti, fiancate rigate e carrozzerie danneggiate.