Giornata d'inferno sulle strade della Riviera, riaperto finalmente il tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare

SAN BENEDETTO Alle ore 19:45 di giovedì 3 giugno sull’autostrada A14 Bologna – Taranto è stato riaperto il tratto, compreso tra S. Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti all’interno della galleria Croce di S. Benedetto al km 306.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in direzione Ancona. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24. In mattinata i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Morosini avevano già praticamente paralizzato la viabilità di tutta l’area centro settentrionale di San Benedetto con le auto costrette a file snervanti. Il tutto perché, in concomitanza con gli orari di apertura di scuole, uffici e negozi, è stata predisposta la chiusura della strada che costeggia il lato orientali dello stadio Ballarin.

Ultimo aggiornamento: 21:18

