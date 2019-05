Coca party e coltellate â€‹alla gola dell'amico: condannato a 4 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Davanti al giudice per le udienze preliminari, Rita De Angelis, si è svolto il rito abbreviato nei confronti di N. P. , quarantasette anni, di Grottammare. Nei confronti dell’uomo, assistito dall’avvocato Emiliano Carnevali, era stato ipotizzato dalla procura della Repubblica di Ascoli il reato di tentato omicidio aggravato. Il sostituto procuratore della Repubblica, Mara Flaiani, aveva chiesto una condanna a sette anni di reclusione. La sentenza del gup è stata di quattro anni ed otto mesi.L’imputato venne arrestato ai primi del mese di dicembre dello scorso anno ed ancora si trova recluso nel carcere di Marino del Tronto. Intorno alle 20.30 del 4 dicembre la centrale operativa dei carabinieri della città rivierasca ricevette una telefonata in cui una persona chiedeva aiuto: all’interno di un’abitazione di via Mameli si era registrato un accoltellamento. I carabinieri giunti sul posto trovarono M.P. di 53 anni ferito alla gola, il sangue usciva copioso dalla parte sinistra. L’uomo avvertiva i soccorritori di essere affetto da epatite “C”. Una volta soccorso l’uomo riferì di essere stato ferito da N. P. con un coltello da marinaio.Feritore e vittima, entrambi tossicodipendenti, aveva acquistato 2 grammi di cocainae si erano recati nell’abitazione di M.P. per consumarla. Al termine N. P. lasciava l’abitazione allontanandosi a bordo di uno scooter. Ma trascorsi alcuni minuti tornò a casa dell’amico perché non ritrovava il suo cellulare. Fra i due scoppiò una violenta discussione che all’improvviso degenerò.