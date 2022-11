SAN BENEDETTO - Il Circolo tennis Maggioni candidato a ospitare la Coppa Davis, dopo aver chiuso un lungo contenzioso con il Demanio e in attesa dell’approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione dell’impianto. Così termina il mandato dell’era Zoboletti che si ripropone alle elezioni in programma domani al Circolo e che si annunciano all’ultimo sangue visto che la lista concorrente che fa capo ad Arvedo Marinelli ha addirittura chiesto ai consiglieri comunali di attenzionare lo svolgimento delle operazioni di voto.

Dopo 22 anni è stata posta la parola fine a un contenzioso che vedeva il Circolo tennis contro il Demanio, quest’ultimo era arrivato a chiedere fino a 348mila euro di recupero crediti. Grazie all’opera degli avvocati Massimo Ortensi, Nicoletta Broggi e Antonio Sgattoni si è arrivati a una transazione di 85mila euro. «Si tratta di un risultato importante – ha sottolineato il presidente uscente Afro Zoboletti – anche in vista di future assegnazioni e prossimi bandi. A tale traguardo legale si sommano i programmi per i prossimi tornei a cominciare dal tradizionale Challenger Atp che passerà da 80 a 100 punti per un montepremi di 118mila euro. Ma ora il nostro obiettivo è quello di riportare la Coppa Davis in Riviera dopo l’esperienza del 1972 o in alternativa l’Atp 250. Insomma ci aspettano dei bei traguardi».

Competizioni che però richiedono un impianto adeguato, da qui il progetto di riqualificazione che da anni attende di essere realizzato e al riguardo il Comune ha chiesto di rivedere il fronte che dà su viale Buozzi garantendo la sostenibilità del verde. In crescita anche la Scuola di avviamento al tennis che vede come preparatore Simone Vagnozzi, allenatore di campioni come Sinner, accademia che per quest’anno è sold out, ed è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale.



Le critiche

Intanto domani mattina si terranno le elezioni che si annunciano di fuoco con due liste che fanno riferimento a Zoboletti e Marinelli. La corrente che sostiene quest’ultimo candidato ieri pomeriggio ha avuto un incontro con l’assessore allo sport Cinzia Campanelli. Questa fronda contesta diversi aspetti a partire dal diritto di voto ai soci onorari, così lo stesso elaborato di riqualificazione e la poca trasparenza nel libro dei soci.