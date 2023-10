SAN BENEDETTO - «Il Ministero della Cultura ha accreditato il Piceno Cinema Festival come evento di rilevanza internazionale». L’annuncio del direttore artistico Marco Trionfante nel corso della presentazione ha mostrato l’importanza della rassegna cinematografica itinerante che prenderà il via il 23 ottobre a San Benedetto per poi toccare Ripatransone, Offida, Monsampolo, Acquaviva Picena, Appignano e Ascoli, dove il 9 dicembre si svolgerà la serata conclusiva.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Gli Oscenici con l’Accademia Aifas. Erano presenti il sindaco Antonio Spazzafumo, Trionfante, direttore artistico del Festival, Marianna Spaccasassi, assessore alla cultura di Acquaviva Picena, Gianni Silvestri, vice sindaco di Ascoli, il sindaco di Offida, Luigi Massa, Sara Moreschini, sindaco di Appignano del Tronto, Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto e la professoressa Silvia Marconi. Proiettato in anteprima lo spot che accompagnerà il festival, dal titolo “La Bellezza che unisce, anche quando non te l’aspetti”, interpretato dall’attore sambenedettese Alessandro Fani e dall’ascolano Lorenzo Martelli, arricchito dalla voce della celebre doppiatrice Roberta Pellini e dalle musiche di Fabio D’Onofrio, David di Donatello 2022. In concorso 23 pellicole delle 110 provenienti da ogni parte del mondo.

Li ha selezionati la giuria coordinata da Simone Danieli e Federico Maria Giani: tra i giurati anche gli studenti del Dams di Teramo, che assegneranno il premio Unite 2023. Il pubblico che assisterà agli eventi assegnerà il premio della giuria popolare con votazione online. Il regista Enrico Vanzina, è il presidente onorario e sarà ospite il 28 ottobre al teatro San Filippo Neri e alla serata conclusiva il 9 dicembre al teatro Filarmonici di Ascoli. Il festival dedicherà ampio spazio a Federico Fellini.