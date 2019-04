Il ciclista investito scappa dopo l'incidente con un'auto I carabinieri sulle sue tracce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Singolare incidente in viale dello Sport. Un ciclista è stato infatti investito da un’auto ed è finito a terra ferendosi. La particolarità dell’accaduto è che mentre l’automobilista che lo ha urtato si è fermato a prestare soccorso lui, il ciclista, si è alzato da terra e, seppure dolorante, ha lasciato la bici in terra e si è allontanato in tutta fretta a piedi davanti agli occhi increduli dell’automobilista che lo aveva investito. Tutto è accaduto all’altezza del sottopassaggio ferroviario che collega viale dello Sport con l’area di via Scarlatti, nei pressi delle due aree di servizio che si trovano a ridosso del curvone che immette sull’area abitata del quartiere di Ragnola. Il ciclista, che aveva evidentemente riportato delle conseguenze fisiche dall’urto e dalla caduta sull’asfalto, è rimasto qualche secondo a terra poi si è alzato e, senza neppure tentare di recuperare la bici finita a sua volta in terra, si è allontanato in tutta fretta imboccando il passaggio pedonale del sottopassaggio e facendo perdere le proprie tracce percorrendo via Scarlatti. Sul posto sono comunque state chiamate le forze dell’ordine e in pochi minuti è arrivata una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed hanno ascoltato l’automobilista che ha investito il ciclista nel tentativo di capire perché il ciclista abbia deciso di allontanarsi in quel modo dall’area dell’incidente.