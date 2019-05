Chiede riscatto per restituire l'I-Phone rubato in discoteca: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Chiede il riscatto per restituire un I-Phone rubato: arrestato dai carabinieri.Il furto era avvenuto sabato notte in una discoteca di San Benedetto, dove un 30enne del posto si è visto sottrarre il cellulare. Dopo diversi tentativi è riuscito a contattare il suo numero e si è visto chiedere 250 euro per la restituzione del dispositivo, del valore di circa 1.500 euro. Fissato l’appuntamento a Martinsicuro, il giovane nel frattempo ha avvertito i carabinieri. Che sono intervenuti appena avvenuto lo scambio: arrestando un 22enne del posto per ricettazione, estorsione e porto abusivo d’armi: in tasca aveva anche un coltello di 18 cm.